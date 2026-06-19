Σέρρες: Με εγκαύματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το φλεγόμενο διαμέρισμά του (Photos/Video)

Με εγκαύματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμα του στις Σέρρες, μετά από πυρκαγιά.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ο 78χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το lionnews η φωτιά ξεκίνησε από την κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην κατοικία, με το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών να εντοπίζεται στο υπνοδωμάτιο.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

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