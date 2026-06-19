Δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε», δήλωσε ο πατέρας του

Δικαιωμένος από την απόφαση του δικαστηρίου δήλωσε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου από το Μενίδι, σχεδόν μία δεκαετία μετά τον θάνατο του γιου του από αδέσποτη σφαίρα.

Εννέα χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, το δικαστήριο επέβαλε σήμερα, Παρασκευή 19/6, ποινή ισόβιας κάθειρξης στον έναν από τους δύο κατηγορούμενους, κρίνοντάς τον ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας του παιδιού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει».

Αναφερόμενος στην ετυμηγορία, σημείωσε πως «η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτοί, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».

Ο πατέρας του 11χρονου αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που είχε η τραγωδία στους φίλους του Μάριου, λέγοντας ότι «τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά για αυτούς».

Οι συνήγοροι της οικογένειας χαιρετίζουν την ετυμηγορία

Την ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου εξέφρασαν και οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν την οικογένεια του 11χρονου.

Ο Θεόδωρος Μαντάς δήλωσε: «Εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την τραγική απώλεια του Μάριου, ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. Εννιά χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου μάς ικανοποιεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαμε ταύτιση απόψεων τόσο των τακτικών, όσο και των λαϊκών δικαστών. Έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι σήμερα το βράδυ μετά την απόφαση αυτή, η ψυχούλα του Μάριου επιτέλους θα αναπαυτεί».

Από την πλευρά του, ο Στάθης Σκαλούμπακας ανέφερε: «Μετά από εννιά χρόνια αβάσταχτης προσμονής για την οικογένεια, σήμερα μπορούμε ευπροσώπως να πούμε ότι η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ, πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα. Ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, το οποίο μήνυμα ελπίζουμε να περαστεί στην περιοχή και να μπορέσουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι να ζούνε ευυπόληπτα, όπως ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε όλοι μας».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον βασικό κατηγορούμενο, για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση που επεσήμανε ότι «η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του αποδέχθηκε στο σύνολό της, την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος ρίχνοντας πυροβολισμούς στον αέρα κατά την διάρκεια γλεντιού, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έκοψε το νήμα της ζωής του μαθητή.

Ο Μάριος βρισκόταν λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Ρομά που γλεντούσε, στο σχολείο του μαζί με την μητέρα και δασκάλα του στην Ε’ Δημοτικού, τους συμμαθητές και τους φίλους του στη γιορτή που είχαν οργανώσει. Η σφαίρα από το όπλο του κατηγορούμενου χτύπησε το κεφάλι του παιδιού προκαλώντας ακαριαία βλάβη στον εγκέφαλο.

Στο άκουσμα της απόφασης του ΜΟΔ οι συγγενείς και οι φίλοι του αδικοχαμένου Μάριου, άρχισαν να χειροκροτούν, με τον εισαγγελέα να τους αποτρέπει λέγοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι λόγος χαράς, αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Με την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου».

Ο κατηγορούμενος κατά την τελική διαδικασία έλεγε κλαίγοντας ότι είναι αθώος και ότι «δεν το έκανα εγώ… Φάγαμε ισόβια και δεν έκανα τίποτα». Η σύζυγος του φώναζε ότι «είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ».

Επίθεση στα τηλεοπτικά συνεργεία από τις συγγενείς του καταδικασμένου

Σημειώνεται ότι, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, με την οποία ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ανάμεσα στις φωνές και την ένταση που επικράτησε, ακούστηκε από κάποιον η φράση «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε», αναφερόμενος στον 11χρονο Μάριο.

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