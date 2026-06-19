Επίθεση στα τηλεοπτικά συνεργεία από συγγενείς του καταδικασμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε»

Επίθεση δέχθηκαν τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια και κάλυπταν τη δίκη για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου, που έπεσε νεκρός από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.



Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, με την οποία ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά, συγγενείς του επιτέθηκαν σε κάμερες και δημοσιογράφους, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ανάμεσα στις φωνές και την ένταση που επικράτησε, ακούστηκε από κάποιον η φράση «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε» αναφερόμενος στον 11χρονο Μάριο, που έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα ενω βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείο του.

Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος κλαίγοντας, έλεγε ότι είναι αθώος και ότι «δεν το έκανα εγώ… Φάγαμε ισόβια και δεν έκανα τίποτα». Η σύζυγος του φώναζε ότι «είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ».

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του αποδέχθηκε στο σύνολο της, την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος ρίχνοντας πυροβολισμούς στον αέρα κατά την διάρκεια γλεντιού, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έκοψε το νήμα της ζωής του μαθητή.

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