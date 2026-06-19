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19.06.2026 16:40

Μενίδι: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα – Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του

19.06.2026 16:40
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Tο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον βασικό κατηγορούμενο, για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση που επεσήμανε ότι «η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Το δικαστήριο με την ετυμηγορία του αποδέχθηκε στο σύνολο της, την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος ρίχνοντας πυροβολισμούς στον αέρα κατά την διάρκεια γλεντιού, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έκοψε το νήμα της ζωής του μαθητή. 

Ο Μάριος βρισκόταν λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Ρομά που γλεντούσε, στο σχολείο του μαζί με την μητέρα και δασκάλα του στην Ε’ Δημοτικού, τους συμμαθητές και τους φίλους του στην γιορτή που είχαν οργανώσει.

Η βολίδα από το όπλο του κατηγορούμενου χτύπησε το κεφάλι του παιδιού προκαλώντας ακαριαία βλάβη στον εγκέφαλο.

Στο άκουσμα της απόφασης του ΜΟΔ οι συγγενείς και οι φίλοι του αδικοχαμένου Μάριου, άρχισαν να χειροκροτούν, με τον εισαγγελέα να τους αποτρέπει λέγοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι λόγος χαράς, αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Με την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου» συγκινημένη που σχεδόν 10 χρόνια μετά, η Δικαιοσύνη έκρινε τον θάνατο του γιου της.

Ο κατηγορούμενος κατά την τελική διαδικασία κλαίγοντας, έλεγε ότι είναι αθώος και ότι «δεν το έκανα εγώ… Φάγαμε ισόβια και δεν έκανα τίποτα». Η σύζυγος του φώναζε ότι «είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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