Περιοριστικοί όροι στον 34χρονο που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο: «Μας είπε ο γιος μας ότι τον εκβίαζε πως θα μας κάνει κακό»

Απίστευτη υπόθεση εκβιασμού με θύμα τον 13χρονο γιο επιχειρηματία εξιχνίασαν οι αρχές στον Βόλο. O 13χρονος σε 1,5 μήνα έδωσε 370.000 σε 34χρονο. Στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του. Οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του από την αγορά 4 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Το χρηματικό ποσό δεν βρέθηκε.

Περιοριστικοί όροι στον 34χρονο

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ το Δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον 34χρονο μέχρι τη δίκη. Συγκεκριμένα του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα. Ακόμη του απαγορεύτηκε η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων του 13χρονος και η επικοινωνία.

H μητέρα του 13χρονου κατέθεσε στο δικαστήριο ότι στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν ότι έλειπε από το σπίτι πόσο 70.000 ευρώ, που σκόπευαν να τα καταθέσουν στην τράπεζα.

«Ρωτήσαμε ποιος τα πήρε γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης, αλλά κανείς δεν ήξερε», είπε η μητέρα και τόνισε πως αργότερα, διαπίστωσε πως έλειπαν 300.000 ευρώ. «Τότε πήγαμε στην αστυνομία και ο γιος μας μας είπε πως εκείνος πήρε τα λεφτά για να τα δώσει στον 34χρονο επειδή τον εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και σε εμάς», είπε η μητέρα. Το δικαστήριο διέκοψε για να κριθεί εάν η υπόθεση θα πάει για κακούργημα.

Η πλευρά του 34χρονου κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειας του 13χρονου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και ζήτησε να παύσει η κατηγορία της σύστασης συμμορίας επειδή πρόκειται για ένα άτομο και όχι για ομάδα. Επίσης ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο στον 13χρονο. Η εισαγγελέας πρότεινε να εξεταστεί ο ανήλικος από το δικαστήριο για το αν έπεσε θύμα εκβίασης.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της εξέτασης του ανήλικου από το Δικαστήριο. Επίσης δήλωσε αναρμόδιοκαι παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές Εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.

Η δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονο Ανθούλα Ανάσογλου βγαίνοντας από το δικαστήριο τόνισε ότι το παιδί ήταν φοβισμένο και δεν μπορούσε να αντιληφθεί το χρηματικό ποσό. «Δεν μπορεί να έχουμε εκβιασμό σε ανήλικο, που ο ανήλικος δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα και το μέγεθος και το ύψος, φοβάται για τη ζωή του. Ήρθαμε εδώ σήμερα, παρά τρίχα να δικάσουμε πλημμέλημα όταν αναγκάζουν ένα παιδί με απειλές, ενωμένες και κίνδυνο ζωής να παραδώσει τον τζίρο της οικογένειάς του. Θα πρέπει να ντρέπεται η υπεράσπιση όταν έρχεται και ζητά από το θύμα να αποδείξει τι; Τον επιχειρηματία με τις 14 επιχειρήσεις; Τον επιχειρηματία κόσμημα με την μεταφορική; Τον επιχειρηματία που δίνει στα πρατήρια; Κάθε φορά υπάρχει το ρευστό πριν την κατάθεση στην τράπεζα. Δεν καταργήθηκε το ρευστό ούτε είναι παράνομο να έχεις κανείς ρευστό. αρά τρίχα θα είχαμε το ανήκουστο, να εξετάζει δικηγόρος ενήλικας ένα παιδί, που ορθώς πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχίατρο, για τα τραύματα που υπέστη».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 34χρονου Γιώργος Βελισιώτης χαρακτήρισε αστείες τις κατηγορίες σε βάρος του πελάτη του. «Χάνουμε 100 ευρώ και ψάχνουμε όλο το σπίτι. Δεν μπορεί ο γονιός να έχει χάσει πριν 30 ημέρες 70.000 ευρώ και να τοποθετεί στο ίδιο ερμάριο άλλα 300.000 ευρώ και να αντιλαμβάνεται μετά από άλλες 20 ημέρες ότι χάθηκαν κι αυτά», επεσήμανε ο δικηγόρο

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 13χρονος έδωσε σε ένα φίλο του λίγα βεγγαλικα και στη συνέχεια αυτός υποτίθεται τα έδωσε στον 34χρονο. Λίγες ημέρες αργότερα ο φίλος του τον ενημέρωσε ότι είχαν συλλάβει τον 34χρονο και ότι απειλούσε να τον καταδώσει στην αστυνομία.

Από τις 2 Μαΐου μέχρι και τις 14 Ιουνίου ο 34χρονος, ένας 15χρονος και ένας 17χρονος ανάγκασαν τον 13χρονο να αφαιρέσει το ποσό των 370.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο των γονιών του. Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Το παδί τελικά τους αποκάλυψε όσα είχε ζήσει τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και τους δύο ανήλικους, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο ανήλικοι.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αναφέρεται ότι “Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη –2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

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