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04.08.2026 12:04

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας» υπέρ Καρυστιανού – Καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας»

04.08.2026 12:04
KARYSTIANOU_AREIOSPAGOS

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Μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε η Μαρία Καρυστιανού από τον Θανάση Αυγερινό, αλλά και τον Ηλία Μιχαλά για τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας», το Πολιτικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του, στήριξε την πρόεδρό του.

Στην ανακοίνωση κάνουν λόγο για «δόλια και για συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας» καθώς και για «επιχείρηση απαξίωσης» του κόμματος.

Η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος «Ελπίδα»

«Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.

Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.

Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, ένα σαφές μήνυμα: Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.

Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.

Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαιά τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν. Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».

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