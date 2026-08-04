Το μήνυμα Δένδια για τα 161 χρόνια από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μήνυμα για τα 161 χρόνια από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της χώρας μας έστειλε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Εκατόν εξήντα έναν χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος», γράφει χαρακτηριστικά.

161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.



Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η… pic.twitter.com/tCCnsshLJI — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: Μοίρασαν νερό και είδη πρώτης ανάγκες σε πυροσβέστες

Γιώργος Παπανδρέου για φωτιές: «Η ευθύνη είναι πρωτίστως πολιτική – Χρειαζόμαστε νέα εθνική στρατηγική πολιτικής προστασίας»