Το μήνυμα Δένδια για τα 161 χρόνια από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας

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Μήνυμα για τα 161 χρόνια από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της χώρας μας έστειλε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Εκατόν εξήντα έναν χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος», γράφει χαρακτηριστικά.
161 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 4, 2026
Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η… pic.twitter.com/tCCnsshLJI
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