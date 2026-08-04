Νέο «χτύπημα» Αυγερινού κατά Καρυστιανού και Γρατσία: Μήπως ήταν εξαρχής άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο βασίλισσες;

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Για απαξιωτική αντιμετώπιση κατηγόρησε τις Μαρία Καρυστιανού και Μαρία Γρατσία ο Θανάσης Αυγερινός.
Σε νέα του ανάρτηση ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας του Κινήματος «Ελπίδα», χαρακτήρισε τις δύο επικεφαλής της παράταξης «γυμνές αυτοκόλλητες βασίλισσες», αφήνοντας και αιχμές για χειραγώγηση εντός της παράταξης.
Εκπληκτικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με αφορμή τα πολυάριθμα Τέμπη της χώρας μας, που κινείται σταθερά προς νέες καταστροφές και νέες τραγωδίες:
Άνθρωποι, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μόνο κριτήριο την πατριωτική τους διάθεση να αντιμετωπιστεί το δριμύ υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, καταλήγουν από διάφορες γωνιές του πλανήτη στα ίδια συμπεράσματα, κάνουν τις ίδιες σχεδόν εισηγήσεις, εισπράττουν την ίδια απαξιωτική αντιμετώπιση ακόμη και από όσους ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό. Σε βαθμό, που αναγκάζεσαι να αναρωτηθείς: είναι απλώς η άγνοια, η αγωνία, η ανασφάλεια, η ανικανότητα η μικροπρέπεια, ο εγωισμός των πρωταγωνιστών ή τελικά το σύστημα πρεσβειών – ολιγαρχών – πολιτικών τζακιών, που ξέρει καλά τη δουλίτσα του και κανονίζει τα θέματα επί δεκαετίες (αν όχι αιώνες, με τις απαραίτητες φυσικά προσαρμογές) έχει φροντίσει από πριν για την κατάλληλη χειραγώγηση όσων απειλών γεννηθούν είτε τυχαία, είτε νομοτελειακά;
Μήπως δηλαδή ήταν εξαρχής (χειραγωγημένοι) άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι (δύο αυτοκόλλητες) βασίλισσες;…
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