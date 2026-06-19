Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι διάλογοι-«φωτιά», συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία

Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικοί διάλογοι βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης, επτά μέλη του οποίου συνελήφθησαν, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το παράνομο δίκτυο είχε προκαλέσει ζημία που προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ στις πλατφόρμες streaming, ενώ αριθμούσε περίπου 86.000 ενεργούς χρήστες σε πολλές χώρες. Τα συνολικά παράνομα έσοδα που φέρεται να είχε αποκομίσει η οργάνωση φτάνουν τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά από το 2017, όταν φέρεται να ξεκίνησε η παράνομη διανομή συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας με πανελλαδική κάλυψη. Το περιεχόμενο που «έσπαγαν» περιλάμβανε μεγάλες πλατφόρμες και συνδρομητικά δίκτυα όπως NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, AMAZON, ANT1 +, APPLE TV κ.ά..

Για τη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιούνταν ειδικό λογισμικό και αποκωδικοποιητές, μέσω των οποίων αναμεταδιδόταν παράνομα το τηλεοπτικό σήμα. Οι συνδρομητές λάμβαναν ένα ενιαίο «πακέτο» υπηρεσιών σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τις νόμιμες πλατφόρμες.

Οι διάλογοι που «έκαψαν» το κύκλωμα

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων, όπου καταγράφονται οδηγίες εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη αλλά και συζητήσεις για τιμολογήσεις.

Επικοινωνία 1 – Ρύθμιση εφαρμογής σε νέα τηλεόραση

Στον πρώτο διάλογο γίνεται αναφορά σε εγκατάσταση εφαρμογής σε Smart TV, με οδηγίες για λογαριασμό, λήψη εφαρμογής και αποστολή στοιχείων μέσω κινητού.

Β: «Παρακαλώ;»

Α: «Έλα, ρε αγόρι; Τι κάνεις;»

Β: «Έλα, αγορίνα! Καλά. Εσύ;»

Α: «Καλά, καλά. Πότε θα πας σπίτι να με πάρεις τηλέφωνο;»

Β: «Σε κανένα εικοσάλεπτο.»

Α: «Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.»

Β: «Τι μάρκα;»

Α: «(όνομα εταιρείας).»

Β: «Ωραία. Και έχεις κάνει λογαριασμό;»

Α: «Λογαριασμό Σάμσουνγκ θέλει;»

Β: «Πρέπει να βάλεις ένα e-mail, να το δηλώσεις.»

Α: «Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα.»

Α: «Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, ε;»

Β: «Ναι. Αλλά θα είναι διαφορετική συνδρομή εκεί.»

Α: «Πρέπει να το ξαναπληρώσει, ε;»

Β: «Ναι. Κλειδώνει η συσκευή και θέλει πάλι αγορά.»

Α: «Και στην άλλη τηλεόραση παραμένει το άλλο;»

Β: «Ναι, θα έχεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις.»

Β: «Κάνε το account στην Samsung και μετά μπες στο Apps.»

Α: «Ναι.»

Β: «Κάνε αναζήτηση το Smart STB.»

Α: «Smart STB.»

Β: «Θα σου βγάλει δύο. Το κανονικό και το Plus. Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό.»

Β: «Θα το ανοίξεις και θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο Viber.»

Α: «Ναι.»

Β: «Αριστερά θα δεις το Device Info. Στείλε μου φωτογραφία και θα σου πω μετά.»

Α: «Εντάξει αγόρι, έγινε.»

Επικοινωνία 2 – Τεχνική υποστήριξη από το εξωτερικό

Σε δεύτερη συνομιλία καταγράφεται τεχνική υποστήριξη χρήστη με αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα και οδηγίες επαναφόρτωσης.

Α: «Ο κύριος Γιάννης;»

Β: «Ναι ο ίδιος.»

Α: «Είμαι ο Κώστας από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο.»

Α: «Τώρα γράφει ένα λάθος.»

Β: «Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.»

Α: «Να κλείσω την εφαρμογή;»

Β: «Ναι. Ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.»

Α: «Να κάνω reload;»

Β: «Ναι, κάντε reload.»

Α: «Ήρθε τώρα.»

Β: «Ναι, ναι.»

Α: «Γιατί το κάνει αυτό;»

Β: «Υπήρχε ένα πρόβλημα για πέντε λεπτά.»

Επικοινωνία 3 – Παράπονα για περιεχόμενο

Στην εν λόγω επικοινωνία καταγράφονται αναφορές για προβλήματα στην παροχή περιεχομένου.

Α: «Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα, και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.»

Β: «Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.»

Α: «Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.»

Β: «Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.»

Α: «Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί;»

Β: «Για να γίνει όπως ήταν, θα πάει περίπου κανά μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.»

Α: «Επειδή είναι πολλά;»

Β: «Ναι, επειδή είναι πολλά.»

Α: «Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα βλέπουμε κάτι.»

Β: «Έγινε, ωραία.»

Επικοινωνία 4 – Προσφορά για ξενοδοχειακές συνδρομές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία για παροχή 57 συνδρομών σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Β: «Με πήρε τηλέφωνο ο Π… πάλι.»

Α: «Ναι.»

Β: «Θέλει να του δώσεις προσφορά για πενήντα επτά συνδρομές.»

Α: «Ναι.»

Β: «Να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω. Να έχει (όνομα εταιρείας) και δύο-τρεις χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο.»

Α: «Ιταλία έχει σίγουρα. Θεωρώ πως θα τις έχει.»

Β: «Θέλει τιμές για να βάλει στα δωμάτια στην Κάρπαθο.»

Α: «Να μιλήσω με τον τεχνικό, να δω αν μπορεί να μου κάνει καλύτερη τιμή.»

Β: «Δεν χρειάζονται μηχανήματα, γιατί οι τηλεοράσεις είναι Smart TV. Θα κατεβάσει τις εφαρμογές.»

Α: «Τι μάρκα είναι οι Smart TV;»

Β: «Δεν ξέρω.»

Α: «Θα αγοράζει πενήντα επτά εφαρμογές;»

Β: «Αναγκαστικά. Ή πενήντα επτά μποξάκια ή πενήντα επτά εφαρμογές. Πιο πολύ τον συμφέρουν οι εφαρμογές.»

Β: «Θέλουμε ένα μικρό πακέτο με Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Αυστριακά κανάλια.»

Α: «Τα Αυστριακά δεν θυμάμαι τώρα.»

Α: «Από ίντερνετ τι έχει βάλει;»

Β: «Έχει βάλει τρία (όνομα εταιρείας)»

Β: «Κι αν χρειαστεί κι άλλο, θα βάλει κι άλλο.»

Α: «Να συνεννοηθώ με τον τεχνικό και θα σε ενημερώσω.»

Β: «Φτιάξε μια τιμή. Είναι καλή δουλειά τώρα αυτή.»

Α: «Ωραία, θα το δω και θα σε ενημερώσω.»

Ο αστυνομικός-«πελάτης»

Για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικού που εμφανίστηκε ως πελάτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στις παράνομες υπηρεσίες και να επιβεβαιωθεί η δραστηριότητα του κυκλώματος.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι την περίοδο 2021-2025 το δίκτυο είχε συγκεντρώσει πελατολόγιο 2.112 ατόμων εντός και εκτός Ελλάδας. Τα «πακέτα» συνδρομών κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια).

Η απόκτηση αποκωδικοποιητή κόστιζε 130 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση εφαρμογής σε smart τηλεόραση επιπλέον 25 ευρώ.

Αγορές ακινήτων και ακριβών αυτοκινήτων

Για τη κάλυψη των εσόδων πραγματοποιούνταν μεταφορές κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, αξιοποιούνταν προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια, αλλά και κρυπτονομίσματα, ενώ μέρος των πληρωμών γινόταν σε μετρητά.

Τα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατευθύνονταν σε πολυτελείς διακοπές, καθώς και σε αγορές ακινήτων και ακριβών αυτοκινήτων.

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