Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι διάλογοι-«φωτιά», συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία

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Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικοί διάλογοι βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης, επτά μέλη του οποίου συνελήφθησαν, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το παράνομο δίκτυο είχε προκαλέσει ζημία που προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ στις πλατφόρμες streaming, ενώ αριθμούσε περίπου 86.000 ενεργούς χρήστες σε πολλές χώρες. Τα συνολικά παράνομα έσοδα που φέρεται να είχε αποκομίσει η οργάνωση φτάνουν τα επτά εκατομμύρια ευρώ.
Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά από το 2017, όταν φέρεται να ξεκίνησε η παράνομη διανομή συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας με πανελλαδική κάλυψη. Το περιεχόμενο που «έσπαγαν» περιλάμβανε μεγάλες πλατφόρμες και συνδρομητικά δίκτυα όπως NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, AMAZON, ANT1 +, APPLE TV κ.ά..
Για τη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιούνταν ειδικό λογισμικό και αποκωδικοποιητές, μέσω των οποίων αναμεταδιδόταν παράνομα το τηλεοπτικό σήμα. Οι συνδρομητές λάμβαναν ένα ενιαίο «πακέτο» υπηρεσιών σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τις νόμιμες πλατφόρμες.
Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων, όπου καταγράφονται οδηγίες εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη αλλά και συζητήσεις για τιμολογήσεις.
Στον πρώτο διάλογο γίνεται αναφορά σε εγκατάσταση εφαρμογής σε Smart TV, με οδηγίες για λογαριασμό, λήψη εφαρμογής και αποστολή στοιχείων μέσω κινητού.
Σε δεύτερη συνομιλία καταγράφεται τεχνική υποστήριξη χρήστη με αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα και οδηγίες επαναφόρτωσης.
Α: «Ο κύριος Γιάννης;»
Στην εν λόγω επικοινωνία καταγράφονται αναφορές για προβλήματα στην παροχή περιεχομένου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία για παροχή 57 συνδρομών σε ξενοδοχειακή μονάδα.
Για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικού που εμφανίστηκε ως πελάτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στις παράνομες υπηρεσίες και να επιβεβαιωθεί η δραστηριότητα του κυκλώματος.
Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι την περίοδο 2021-2025 το δίκτυο είχε συγκεντρώσει πελατολόγιο 2.112 ατόμων εντός και εκτός Ελλάδας. Τα «πακέτα» συνδρομών κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια).
Η απόκτηση αποκωδικοποιητή κόστιζε 130 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση εφαρμογής σε smart τηλεόραση επιπλέον 25 ευρώ.
Για τη κάλυψη των εσόδων πραγματοποιούνταν μεταφορές κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα, αξιοποιούνταν προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια, αλλά και κρυπτονομίσματα, ενώ μέρος των πληρωμών γινόταν σε μετρητά.
Τα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατευθύνονταν σε πολυτελείς διακοπές, καθώς και σε αγορές ακινήτων και ακριβών αυτοκινήτων.
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