Λάρισα: Γυμνός άνδρας παρενοχλούσε περαστικούς, μέρα μεσημέρι (Photos)

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας γυμνός άντρας παρενοχλούσε περαστικούς.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr, έλαβε χώρα στην οδό Αυξεντίου, στο κέντρο της πόλης, με τον άνδρα να προβαίνει σε άσεμνες ενέργειες, παρενοχλώντας τους περαστικούς, ενώ ήταν ολόγυμνος.

Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία με ομάδα της ΔΙΑΣ και περιπολικό να καταφθάνουν στο σημείο, οι οποίοι αφού τον σκέπασαν με ένα σεντόνι, τον προσήγαγαν.

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