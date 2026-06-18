Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Ογκώδης η δικογραφία, «οδηγίες χρήσης» στους πελάτες για το «σπασμένο» λογισμικό

Το εύρος της δράσης του κυκλώματος που «θησαύριζε» παρέχοντας παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε χιλιάδες συνδρομητές αποκαλύπτει η ογκώδης δικογραφία, που σχηματίστηκε μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η άρτια δομημένη οργάνωση χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να «δελεάζει» τους πελάτες της, αλλά και για να ξεφύγει από τις αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση είχε ως πρωταρχικό της μέλημα την εχεμύθεια, ενώ με «φιλτράρισμα» κάθε υποψηφίου πελάτη, προσπαθούσε να αποφύγει να εντοπιστεί, αν και αστυνομικοί κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο του πελατολογίου της και να αποκαλύψουν τη δράση της.

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, υπήρχαν τα τεχνολογικά «εργαλεία» ώστε να επιχειρηθεί εξαφάνιση των ψηφιακών «αποτυπωμάτων» των εμπλεκομένων στην απάτη, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν ούτε κι αυτό.

Η ογκωδέστατη δικογραφία με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, περιλαμβάνει – πέρα από τους επτά συλληφθέντες – αλλά76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη μεγάλη κομπίνα. Η χρήση υπερσύγχρονων συσκευών, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού και η διάθεση μεγάλων ποσών για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων και της συντήρησης όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση, δείχνει έναν τρόπο δράσης που όμοιος του δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και διάλογοι με υποψήφιους πελάτες για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας των παράνομων συσκευών:

-Μέλος κυκλώματος: Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά

-Πελάτης: Την εφαρμογή εννοείς, να φύγω τελείως από την εφαρμογή;

-Μέλος κυκλώματος: Ναι, πατήστε «Refresh» εκεί στην πρώτη σελίδα

-Πελάτης: Ήρθε τώρα. Γιατί το κάνει αυτό;

-Μέλος κυκλώματος: Υπήρχε ένα πρόβλημα για 5 λεπτά. Εντάξει;

Ενδεικτικό του εύρους της οργάνωσης είναι και το μέγεθος του πελατολογίου της, που ξεπερνά τα 86.000 άτομα, με τα μέλη του να έχουν αναπτύξει μια δαιδαλώδη διαδρομή για τα χρηματικά ποσά που πλήρωναν οι συνδρομητές, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Από τον έλεγχο της αστυνομίας εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε δέκα συνολικά χώρες, Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

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