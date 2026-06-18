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18.06.2026 17:30

Χαλκιδική: Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, από την κόρη της – Όλα τα ενδεχόμενα ερευνά η αστυνομία

18.06.2026 17:30
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Τη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τη Γερμανία που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα, από την κόρη της, που ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ερευνά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς η γυναίκα φέρεται να βρέθηκε γυμνή, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν επίσης και το σενάριο του μοιραίου ατυχήματος, σύμφωνα με το οποίο η ηλικιωμένη γυναίκα ενδέχεται να βγήκε από το μπάνιο της, να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ή ζάλη, με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα και να χάσει τη ζωή της.

Οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος ζήτησαν τον ιατροδικαστή υπηρεσίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου αλλα και να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Στο πεδίο των ερευνών,  οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, σε μια προσπάθεια να έχουν μια πρώτη εικόνα για τυχόν ύποπτες κινήσεις.

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