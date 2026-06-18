Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε παιδάκι 1,5 έτους, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Απέραντη θλίψη στην Πάτρα από τον θάνατο ενός αγοριού 1,5 ετών στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.



Σύμφωνα με το tempo24.news, το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Άγιος Ανδρέας» όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε την Πέμπτη (18/6), βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

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