Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στο Κορωπί, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Λαμπτρών κοντά σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης που δεν εμπνέει ανησυχία.
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