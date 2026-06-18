Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στο Κορωπί, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Λαμπτρών κοντά σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης που δεν εμπνέει ανησυχία.

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