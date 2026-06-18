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18.06.2026 13:22

Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος που είχε τραυματιστεί με ηλεκτρικό πατίνι, αισιόδοξοι οι γιατροί

18.06.2026 13:22
PATINI_PAIDIA

Στην αποσηλώνηση του 14χρονου που νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από ατύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, προχώρησαν οι θεράποντες γιατροί.

Ο 14χρονος έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αφού δεν φορούσε κράνος ενώ οδηγούσε το πατίνι και είχε διασωληνωθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, αποσωληνώθηκε.

Όπως ανέφερε στο creta24.gr, ο ανήλικος ανταποκρίνεται νευρολογικά γεγονός που δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στους γιατρούς.

Τα νεότερα για τον 16χρονο

Την ίδια ώρα, σταθερή παραμένει η κατάσταση του 16χρονου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, αφού το παιδί είχε πέσει από γέφυρα στο Ροδάκινο του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, ο ανήλικος που δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί, παρουσιάζει σταθερή εικόνα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

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