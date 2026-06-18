Πολεοδομίες: Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους και στους συγγενείς τους μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να περάσουν από «κόσκινο» τα περιουσιακά στοιχεία και το τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών.

Οι έρευνες της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες.

Μεταξύ άλλων θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις, και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εάν η απόκτησή τους και ο εν γένει τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα.

Η εντολή για το «σαφάρι» ελέγχων έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, για το οποίο έχουν ήδη προφυλακιστεί έξι κατηγορούμενοι, που φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς και δωροδοκίες.

Τα περιουσιακά στοιχεία τους, μεταξύ των οποίων ακίνητα και μετρητά με εντολή Βουρλιώτη έχουν δεσμευτεί.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη έρευνα στις πολεοδομίες όλης της χώρας, αρμόδιες πηγές της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος σημειώνουν ότι «πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να ελεγχθεί το οικονομικό τους προφίλ και να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να κινηθούν γρηγορότερα οι έλεγχοι, για κάθε μία πολεοδομία θα συντάσσεται αυτοτελές πόρισμα και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα αποστέλλεται στην εισαγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παράλληλα θα δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπό έρευνα προσώπων.

Παράλληλα, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζουν τις έρευνες σε «ανοικτές» υποθέσεις που απασχολούν τις διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μία αφορά τον φαρμακοποιό του Χαλανδρίου, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, με την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος να έχει εντοπίσει μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μία άλλη υπόθεση αφορά κύκλωμα διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής έχουν εντοπιστεί περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα, τα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί.

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