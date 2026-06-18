Βούλα: Χτύπησαν 17χρονο και του πήραν το πατίνι – Χειροπέδες σε δύο 15χρονους για ληστεία

Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου στην περιοχή της Βούλας, ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 17χρονο, που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε στη Γλυφάδα και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Δωρεά οργάνων 40χρονου χαρίζει ζωή – Έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Βόλος: 14χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για κακοποίηση, τι αποφάσισε το δικαστήριο

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος Ιταλός όρισε τεχνικό σύμβουλο για εξετάσεις DNA, επιμένει ότι είναι αθώος