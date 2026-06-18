search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 12:11

Βούλα: Χτύπησαν 17χρονο και του πήραν το πατίνι – Χειροπέδες σε δύο 15χρονους για ληστεία

18.06.2026 12:11
ilektriko_patini_new

Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου στην περιοχή της Βούλας, ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 17χρονο, που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε στη Γλυφάδα και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Δωρεά οργάνων 40χρονου χαρίζει ζωή – Έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Βόλος: 14χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για κακοποίηση, τι αποφάσισε το δικαστήριο

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο 65χρονος Ιταλός όρισε τεχνικό σύμβουλο για εξετάσεις DNA, επιμένει ότι είναι αθώος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Τραμπ με τους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν: Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι

TRUMP_MACRON_VERSAILLES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Πώς ο Μακρόν «έφερε τούμπα» τον Τραμπ για την Ουκρανία – Η χλιδή των Βερσαλλιών και η φλεγόμενη εκκλησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

luis_diaz_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95' για την Γκάνα - Όλα τα γκολ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:35
vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

1 / 3