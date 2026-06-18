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18.06.2026 11:57

Κρήτη: Δωρεά οργάνων 40χρονου χαρίζει ζωή – Έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

18.06.2026 11:57
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Ένας 40χρονος άνδρας από την Κρήτη χαρίζει ζωή από τον θάνατό του, μετά την απόφαση της οικογένειάς του για δωρεά των οργάνων του.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν παρασύρθηκε από όχημα πριν από μία εβδομάδα σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου.

Ειδικότερα, το ατύχημα, όπως μεταδίδει το ekriti.gr, συνέβη την περασμένη Τετάρτη στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, όταν ο 40χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ κινούνταν πεζός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο νωρίτερα είχε μεταφέρει ένα από τα παιδιά του σε εξωσχολική δραστηριότητα και επέστρεφε προς το αυτοκίνητό του, όταν σημειώθηκε η παράσυρση. Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια, εγκαταλείποντας τον τραυματία στο σημείο.

Μετά από τις έρευνες των Αρχών, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Ο 40χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δίνοντας από την πρώτη στιγμή μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη για τη ζωή.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα προβλεπόμενα ιατρικά τεστ κατέδειξαν ότι ο 40χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οικείοι του έχουν λάβει την απόφαση να προχωρήσουν στη δωρεά των οργάνων του, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε άλλους ανθρώπους.

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