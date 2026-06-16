Κύκλωμα πολεοδομίας: «Σου έχω το δώρο σου» -Νέες φωτογραφίες και διάλογοι από τη δικογραφία

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Μεγάλη γκάμα υπηρεσιών προσέφερε το κύκλωμα διαφθοράς που εξαρθρώθηκε στις πολεοδομίες.
Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακινήτων, διευθετήσεις εκκρεμών φακέλων και παρεμβάσεις σε διαδικασίες ελέγχου ήταν ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσέφεραν έναντι αδράς αμοιβής.
Σε φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται η αρχηγός, η οποία ήταν γενική γραμματέας στον Δήμο Γαλατσίου να παραλαμβάνει χρήματα από μηχανικό σε καφετέρια στο Μαρούσι.
Ο μηχανικός της ζήτησε να διαμεσολαβήσει για την κατεδάφιση ακινήτου που βρισκόταν στα Πετράλωνα και ελεγχόταν από την υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. Στην υπόθεση εμπλέκονται η επικεφαλής του κυκλώματος, ο μηχανικός και μία γυναίκα που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο.
Στις 30 Απριλίου 2026 γυναίκα – μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής ενημέρωσε την αρχηγό πως είχε παρέμβει για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης. «Το πάλεψα… στο τσακ πέρασε, κατά πλειοψηφία», έλεγε.
Σε άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης να παραλαμβάνει σακούλα με κουτί και χάρτινο φάκελο από φυσικοθεραπεύτρια στην Κηφισιά.
Η φυσικοθεραπεύτρια είχε ζητήσει τη διευθέτηση υπόθεσης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου.
Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζονται και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και υπάλλήλων σε κομβικές υπηρεσίες.
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