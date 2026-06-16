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16.06.2026 19:44

Κύκλωμα πολεοδομίας: «Σου έχω το δώρο σου» -Νέες φωτογραφίες και διάλογοι από τη δικογραφία

16.06.2026 19:44
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Μεγάλη γκάμα υπηρεσιών προσέφερε το κύκλωμα διαφθοράς που εξαρθρώθηκε στις πολεοδομίες

Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακινήτων, διευθετήσεις εκκρεμών φακέλων και παρεμβάσεις σε διαδικασίες ελέγχου ήταν ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσέφεραν έναντι αδράς αμοιβής. 

Σε φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φαίνεται η αρχηγός, η οποία ήταν γενική γραμματέας στον Δήμο Γαλατσίου να παραλαμβάνει χρήματα από μηχανικό σε καφετέρια στο Μαρούσι.

Ο μηχανικός της ζήτησε να διαμεσολαβήσει για την κατεδάφιση ακινήτου που βρισκόταν στα Πετράλωνα και ελεγχόταν από την υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. Στην υπόθεση εμπλέκονται η επικεφαλής του κυκλώματος, ο μηχανικός και μία γυναίκα που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο.

  • Μηχανικός: «Θα προχωρήσει… είναι διαδικαστικό.»
  • Φερόμενη ως αρχηγός: «Ωραία, να ξέρω πώς θα κινηθούμε. Βάλε και φωτογραφίες από τα γύρω κτίρια στην τεχνική έκθεση.»
  • Μηχανικός: «Έχουμε άνθρωπο μέσα… το βλέπουμε.»
  • «Αν υπάρχει κάποιος γνωστός στο συμβούλιο…»
  • Μηχανικός: «Αν υπάρχει κάποιος γνωστός στο συμβούλιο, να αποφύγουμε το αρνητικό.»
  • Φερόμενη ως αρχηγός: «Κάτι θα βρούμε… θα δω τι γίνεται.»

Στις 30 Απριλίου 2026 γυναίκα – μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής ενημέρωσε την αρχηγό πως είχε παρέμβει για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης. «Το πάλεψα… στο τσακ πέρασε, κατά πλειοψηφία», έλεγε.

Σε άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης να παραλαμβάνει σακούλα με κουτί και χάρτινο φάκελο από φυσικοθεραπεύτρια στην Κηφισιά.

Η φυσικοθεραπεύτρια είχε ζητήσει τη διευθέτηση υπόθεσης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου.

  • Φυσικοθεραπεύτρια: «Σου έχω το δώρο σου…»
  • Οι συνομιλίες για τα παράβολα της κατηγορίας 5
  • Παρά την τακτοποίηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, στις 18 Νοεμβρίου 2025, ο προϊστάμενος φέρεται να επικοινώνησε με μεσάζοντα για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Ο διάλογος που ερευνάται
  • Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης: «Η φυσικοθεραπεύτρια μου έστειλε νέα δήλωση.»
  • Μεσάζοντας: «Ωραία, δεκτή, πέρασέ τη να τελειώνουμε.»
  • Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης: «Πού βρήκες το παράβολο για αίτηση κατηγορίας 5;»
  • Μεσάζοντας: «Υπάρχει άτομο στη Θεσσαλονίκη που είχε αγοράσει 200-300 παράβολα κατηγορίας 5, τα οποία τώρα πουλάει 4.000-5.000 ευρώ.»

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζονται και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και υπάλλήλων σε κομβικές υπηρεσίες.

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