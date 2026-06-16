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16.06.2026 16:32

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Με 7 μαχαιριές σκότωσε ο αστυνομικός τη σύζυγό του

16.06.2026 16:32
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Με επτά μαχαιριές σε πλάτη, πλευρά και καρδιά σκότωσε ο 50χρονος αστυνομικός την 45χρονη σύζυγο του στη Δράμα

Το ένα από τα επτά τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστού. Φαίνεται ότι δεν προηγήθηκε πάλη. 

Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά. Ο δράστης έφερε τραύμα στον αριστερό κρόταφο.

Την είχε απειλήσει με πιστόλι

Ο θείος της 45χρονης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι ο 50χρονος πριν από δύο εβδομάδες είχε απειλήσει το θύμα με γεμάτο πιστόλι.

Η 45χρονη δεν προχώρησε καταγγελία, αλλά πήγε μερικές ημέρες να μείνει με την αδελφή της.  «Ενώ κοιμόταν, την κάρφωσε. Όλες οι γυναίκες που έχουν προβλήματα με τους άνδρες, να τους καταγγέλλουν», τόνισε οι θείος της 45χρονης.

Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση εδώ και περίπου δύο εβδομάδα. Ο δράστης δεν μπορούσε να αποδεθχεί ότι η 45χρονη ήθελε διαζύγιο.

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