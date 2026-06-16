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16.06.2026 19:04

Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη

16.06.2026 19:04
sxoleio new
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, με θύμα έναν 13χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα και τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον δεξιό μηρό, προκαλώντας του βαθύ και εκτεταμένο τραύμα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή του τραύματος. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική εκτός κινδύνου.

Για το περαστικό διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.

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