Άρειος Πάγος: Ζητούν αποδείξεις πραγματικής μετάνοιας του Γιωτόπουλου – Το σκεπτικό της απόφασης

Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης του από τον Άρειο Πάγο.

Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη απελευθερώθηκε ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της ποινής του (25 έτη) λόγω καλής συμπεριφοράς. Δεν φτάνουν όμως οι σπουδές και η απουσία παραπτωμάτων για τον Άρειο Πάγο που θέλει «ηθική μεταστροφή» και… «εσωτερική» καλή συμπεριφορά.

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση κρίνοντας ότι η απόκτηση πτυχίων, η τήρηση των όρων των αδειών του και οι ημέρες εργασίας του στη φυλακή δεν αποτελούν δείγμα πραγματικής μεταμέλειας και συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινωνίας αλλά «εξωτερικά καλής συμπεριφοράς».

Οι Αεροπαγίτες ζητούν κάτι που αποτελεί νομική πρωτοτυπία αποδείξεις ειλικρινούς μετάνοιας. Δηλαδή, περιμένουν κάποια δήλωση αποδοχής των κατηγοριών και έπειτα αποκήρυξης της δράσης του από τον 81χρονο πολυισοβίτη για τον βγάλουν από την φυλακή; Αν δηλώσει ότι έχει μετανιώσει πώς θα γνωρίζουμε ότι η δήλωση του είναι ειλικρινής; Μήπως θα του βάλουν τον ορό της αλήθειας;

Τι αναφέρει το βούλευμα

«Το Συμβούλιο Εφετών, κρίνοντας με το προσβαλλόμενο βούλευμα, ότι συνέτρεχαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ΄όρον απόλυσης στον κατάδικο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με την αιτιολογία ότι αυτός έχει εκτίσει πραγματική ποινή 23 ετών, υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 105Β, παρ. 6 ΠΚ, διότι δεν πληρούται η απαιτούμενη τυπική προϋπόθεση για την απόλυσή του υπό όρο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σκέψη που προεκτέθηκε ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα για τον καταδικασθέντα που εκτίει ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και εκτιτέα ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, είναι τα 25 έτη».

«Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλόμενο βούλευμα, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και δε διέλαβε σε αυτό την απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού δεν εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υφ΄όρον απόλυση του καταδικασθέντος Γιωτόπουλου Αλέξανδρου με αποτέλεσμα να στερείται αυτό νόμιμης βάσης και να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη ορθή εφαρμογή της διάταξης που εφαρμόστηκε», αναφέρεται στο βούλευμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, το διδακτορικό, ακόμα και η τήρηση των όρων κατά τις άδειες που λάμβανε από τη φυλακή, «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς» και όχι κατά ανάγκη την αληθινά καλή διαγωγή «με την έννοια της αληθούς θετικής συμπεριφοράς που πηγάζει από την ενδόμυχη αποδοχή των κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συμπεριφοράς».

«Ακόμα δεν προσδιορίζεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, από ποιο στοιχείο προκύπτει, ότι παρά την αμετάκλητη καταδίκη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, έχει επέλθει πράγματι μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε περίπτωση αποφυλάκισής του», καταλήγουν οι ανώτατοι δικαστές, αναιρώντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και στέλνοντας το αίτημα αποφυλάκισης Γιωτόπουλου προς νέα κρίση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

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