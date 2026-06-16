Διαρροή emails αποδήμων: Την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην ΓΓ Εσωτερικών πρότεινε η εισαγγελέας

Καταδικαστική ήταν η εισαγγελέας της έδρας για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, σε σχέση με την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ και του πρώην γενικού γραμματέα Εσωτερικών για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Ο κ. Σταυριανουδάκης και η κ. Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε. Είναι ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου», σημείωσε σχετική η κ. Σοφία Μέρη.

Αντίθετα, ζήτησε την απαλλαγή του πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκου Θεοδωρόπουλου και του τότε οργανωτικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης, Μενιου Κορομηλά για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου αλλά πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για το δεύτερο αδίκημα, την παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εισαγγελέας της έδρας τους χαρακτήρισε μάλιστα «ταχυδρόμους» της λίστας των e mails των αποδήμων για χρήση των δύο συγκατηγορουμένών τους.

«Η χρήση του αρχείου από τους δυο πρώτους έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων. Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν και για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση. Για τους Κορομηλά και Θεοδωρόπουλο θεωρώ ότι λειτούργησαν ως «ταχυδρόμοι», χωρίς σκοπό βλάβης, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μέρη.

Η εισαγγελική λειτουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο και την πρόθεση της κ. Ασημακοπούλου στην υπόθεση αυτή, με δεδομένο ότι επίκειντο οι εκλογές για την Ευρωβουλή το 2024.

«Η κυρία Ασημακοπούλου είχε ζητήσει τηλεφωνικά να της χορηγηθεί κατάλογος μελών της ΝΔ.

Το αίτημα υποβλήθηκε και γραπτώς.

Έστειλε μήνυμα στους απόδημους από το γραφείο της.

Με τον τρόπο αυτό ήρθε σε επαφή με το σύνολο των αποδήμων ψηφοφόρων» σημείωσε η εισαγγελέας χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη συναίνεση των εκλογέων για την αποστολή ενημερωτικού e mail για την επιστολική ψήφο.

Όπως μάλιστα σημείωσε η κ. Μέρη, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου είχε μεγάλη εμπειρία στις εκλογικές διαδικασίες και γνώριζε καλά τι ίσχυε για τα προσωπικά δεδομένα.

Η εισαγγελική λειτουργός επεσήμανε ότι ο κατάλογος των εγγεγραμμένων στη ΝΔ που είχε ήδη η κ. Ασημακοπούλου είχε 1140 εγγεγραμμένους ενώ κατάλογος που έλαβε από το Νίκο Θεοδωρόπουλο αφορούσε σε περισσότερους από 25.000 ψηφοφόρους.

Ο τίτλος του αρχείου, είπε η εισαγγελέας, έγραφε «βουλευτικές εκλογές και δεν έλεγε ΝΔ», και αυτό από μόνο του το έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο.

Κατά την έναρξη της εισαγγελικής αγόρευσης, η κ. Μέρη μιλησε για το «έννομο αγαθό» των προσωπικών δεδομένων, η παραβίαση των οποίων απασχολεί όλο και πιο έντονα τις δικαστικές αίθουσες τα τελευταία χρόνια.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των κατηγορουμένων ενώ η δικαστική απόφαση αναμένεται πιθανόν εντός της ημέρας.

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