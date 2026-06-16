Προβλήματα στον Πειραιά μετά από θραύση αγωγού – Διακοπή νερού και κλειστοί δρόμοι

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του Πειραιά έχει προχωρήσει η Τροχαία μετά από θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Όπως ανακοινώθηκε η θραύση στον αγωγό σημειώθηκε στην οδό Μουτσοπούλου.

Λόγω της βλάβης η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Μουτσοπούλου στο τμήμα από την οδό Σερίφου έως την οδό Νάξου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση που αναμένεται να αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες.

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