Κολυδάς: «Έρχεται ζέστη τις επόμενες δύο εβδομάδες, όχι όμως καύσωνας» – Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα του meteo για τον Ιούλιο

Τυχεροί μάλλον σταθήκαμε φέτος στην Ελλάδα, καθώς ο καύσωνας, που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη ήδη από τον Μάιο, δεν μας χτύπησε την πόρτα και μάλλον έτσι θα συνεχίσει για λίγο ακόμη.

Παρά το γεγονός ότι κάποιες προγνώσεις κάνουν λόγο για καύσωνα, ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο X, κάνει την πρώτη εκτίμηση για τη θερμοκρασία τις επόμενες δύο εβδομάδες.

🎯ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

✅Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

✅Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να… pic.twitter.com/SCVEQpGa20 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 16, 2026

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ , «οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο. Παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα.

Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες».

Meteo: Τον Ιούλιο ανεβαίνει η θερμοκρασία

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούλιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 35% και 8% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 7% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.94°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να κυμαίνονται από +0.5°C έως +2.°C. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται στην κεντρική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

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