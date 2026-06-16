Ουρές χιλιομέτρων στην Εγνατία: Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα λόγω φωτιάς στο πρανές, κλειστές και δύο σήραγγες (Video)

Ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Ηγουμενίτσας, καθώς παρατηρούνται ουρές χιλιομέτρων, λόγω φωτιάς που επέβαλε τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι στο πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, ενώ έχουν κλείσει και οι σήραγγες Μπαουσίων και Αγίας Αναστασίας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το epirusgate, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω Τύριας, με την Τροχαία να ρυθμίζει την κίνηση και να καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, καθώς και πεζοπόρο τμήμα επτά ατόμων, που επιχειρεί στο δύσβατο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

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