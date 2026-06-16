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16.06.2026 15:27

Εύβοια: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το σχολείο τους (Video)

16.06.2026 15:27
kabgas mathitries evia – new

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο μαθητριών σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια που εξελίχθηκε σε συμπλοκή μεταξύ τους, με θεατές άλλους μαθητές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το τοπικό egnomi, φαίνονται οι δύο κοπέλες να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία και μετά από μερικά σπρωξίματα επήλθε η «έκρηξη» αφού πιάστηκαν στα χέρια.

 Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αρκετών μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν «κερκίδα» και παρακολούθησαν τη βίαια συμπλοκή. Κατά την πτώση της μιας κοπέλας,  το κορίτσι δέχθηκε χτυπήματα κι από άλλες μαθήτριες.

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