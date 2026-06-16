Εύβοια: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το σχολείο τους (Video)

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο μαθητριών σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια που εξελίχθηκε σε συμπλοκή μεταξύ τους, με θεατές άλλους μαθητές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το τοπικό egnomi, φαίνονται οι δύο κοπέλες να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία και μετά από μερικά σπρωξίματα επήλθε η «έκρηξη» αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αρκετών μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν «κερκίδα» και παρακολούθησαν τη βίαια συμπλοκή. Κατά την πτώση της μιας κοπέλας, το κορίτσι δέχθηκε χτυπήματα κι από άλλες μαθήτριες.

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