ΥΠΕΝ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αλόννησος και Τήνος λόγω λειψυδρίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσονται η Αλόννησος και η Τήνος για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την ίδια απόφαση, παρατείνεται για επιπλέον τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο καθεστώς είχαν τεθεί νωρίτερα και η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σύμη.

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