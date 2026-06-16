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16.06.2026 13:44

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης, αγνοείται από χθες το πρωί

16.06.2026 13:44
agapi_thessaloniki_exafanisi

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 15χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert για την ανήλικη η οποία αγνοείται από χθες το πρωί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 15/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη Κ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.

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