Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε ο οδηγός μηχανής που έπεσε σε προστατευτικές μπάρες στον ΒΟΑΚ

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ το βράδυ της Κυριακής, με έναν 47χρονο οδηγό να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στις προστατευτικές μπάρες.

Από το τροχαίο ο 47χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr που επικοινώνησε με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα για την κατάσταση της υγείας του μοτοσικλετιστή, έγινε γνωστό πως ο 47χρονος ακρωτηριάστηκε μέχρι τον μηρό.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν το πόδι του, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Ο 47χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική.

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