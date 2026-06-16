Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ανθήλη Φθιώτιδας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12μμ.
Όπως αναφέρει το LamiaReport η φωτιά έκαιγε μακριά από κατοικημένη περιοχή ή καλλιεργήσιμη έκταση σε καλαμιές και ξηρά χόρτα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά σύμφωνα με το τοπικό μέσο ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκάλεσε καρακάξα σε μετασχηματιστή.
Διαβάστε επίσης:
Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης, αγνοείται από χθες το πρωί
Μέχρι πόσες ακόμη; Η Δράμα, οι αριθμοί και η ανάγκη να ονομάσουμε το έγκλημα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.