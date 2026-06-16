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16.06.2026 15:10

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ανθήλη Φθιώτιδας

16.06.2026 15:10
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12μμ.

Όπως αναφέρει το LamiaReport η φωτιά έκαιγε μακριά από κατοικημένη περιοχή ή καλλιεργήσιμη έκταση σε καλαμιές και ξηρά χόρτα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το τοπικό μέσο ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκάλεσε καρακάξα σε μετασχηματιστή.

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