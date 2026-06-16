Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ανθήλη Φθιώτιδας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12μμ.

Όπως αναφέρει το LamiaReport η φωτιά έκαιγε μακριά από κατοικημένη περιοχή ή καλλιεργήσιμη έκταση σε καλαμιές και ξηρά χόρτα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το τοπικό μέσο ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκάλεσε καρακάξα σε μετασχηματιστή.

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης, αγνοείται από χθες το πρωί

Μέχρι πόσες ακόμη; Η Δράμα, οι αριθμοί και η ανάγκη να ονομάσουμε το έγκλημα