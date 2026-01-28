search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 11:10

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε βανάκι πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα (video)

28.01.2026 11:10
egnatia_odos_fotia_new

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε βανάκι στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία με οπαδούς ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό (video)

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο

Στη ΜΕΘ του Παίδων λόγω γρίπης αγόρι 4 ετών – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_kairos_vroxi_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική

robbie-williams-new
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

australia_heatwave
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

paok_enos_leptou_sigi_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Μεσημβρία – Ενός λεπτού σιγή πριν τη σημερινή προπόνηση (video)

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για οπαδούς ΠΑΟΚ: Θεέ μου, όχι άλλο… (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:09
kakokairia_kairos_vroxi_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική

robbie-williams-new
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

australia_heatwave
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέμπτη μέρα καύσωνα – Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ακραία ζέστη και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

1 / 3