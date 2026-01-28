Εγνατία Οδός: Φωτιά σε βανάκι πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα (video)

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) σε βανάκι στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

