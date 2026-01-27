search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 17:54

Πανικός στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει, δίπλα σε βενζινάδικο  

27.01.2026 17:54
kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new

Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 27/1, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει. 

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, καθώς η φωτιά στο όχημα εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από πρατήριο καυσίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κάποια έκρηξη

Η ψυχραιμία της οδηγού και η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα οδηγός του οχήματος είδε ξαφνικά να βγαίνουν καπνοί από το καπό της μηχανής

Η οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία της, και κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, πριν το εγκαταλείψει, δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί σε όλο το αμάξωμα

Μερικά λεπτά αργότερα, στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς

Παρά την άμεση κατάσβεση, στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με ουρές χιλιομέτρων να δημιουργούνται επί της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος του ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι.

Διαβάστε επίσης:

Ιβάν Σαββίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες, προσεύχομαι για όσους τραυματίστηκαν

Το ΣτΕ αναστέλλει τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχειακή μονάδα της Μήλου – Τι απαντά η εταιρεία

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από ανήλικες στη Θεσσαλονίκη: Της προκάλεσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parapolitika iefimerida – new
MEDIA

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ιράν για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

Roumania-trohaio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:37
parapolitika iefimerida – new
MEDIA

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ιράν για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

1 / 3