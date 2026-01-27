Πανικός στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει, δίπλα σε βενζινάδικο  

Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 27/1, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, καθώς η φωτιά στο όχημα εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από πρατήριο καυσίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κάποια έκρηξη.

Η ψυχραιμία της οδηγού και η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα οδηγός του οχήματος είδε ξαφνικά να βγαίνουν καπνοί από το καπό της μηχανής.

Η οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία της, και κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, πριν το εγκαταλείψει, δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί σε όλο το αμάξωμα.

Μερικά λεπτά αργότερα, στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. January 27, 2026

Παρά την άμεση κατάσβεση, στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος, με ουρές χιλιομέτρων να δημιουργούνται επί της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος του ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι.

