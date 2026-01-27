search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:45
ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026 17:21

Το ΣτΕ αναστέλλει τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχειακή μονάδα της Μήλου – Τι απαντά η εταιρεία

27.01.2026 17:21
ΣτΕ: Απέρριψε τις προσφυγές των ενστόλων για το νέο μισθολόγιο - Media

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Αναλυτικότερα, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

  • αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,
  • παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών για το επίμαχο ξενοδοχείο της Μήλου.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου και τρεις πολίτες,

Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Η εταιρεία V Tourism AE στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο, προχώρησε σήμερα στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημόσιες αναφορές και πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχειακό συγκρότημα Domes White Coast Milos, η εταιρεία V Tourism AE προχωρά σε διευκρινίσεις, με στόχο την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και την ορθή ενημέρωση του κοινού.

Η V Tourism AE λειτουργεί εδώ και χρόνια νόμιμα αδειοδοτημένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Μύτακα Μήλου. Η επέκταση της μονάδας εγκρίθηκε το 2024, έπειτα από μια εκτενή και απολύτως θεσμική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο και περιλάμβανε δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και θετικές γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες αρχές. Ως αποτέλεσμα, για την επέκταση έχουν εκδοθεί τόσο οικοδομική άδεια αναθεώρησης, όσο και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Σε σχέση με τις πληροφορίες για επικείμενες ενέργειες των αρμοδίων Αρχών, η εταιρεία επισημαίνει ότι σέβεται απολύτως τον θεσμικό ρόλο της Πολιτείας και συνεργάζεται πλήρως με κάθε διοικητικό έλεγχο ή άλλη διαδικασία. Εξάλλου σταθερή θέση της εταιρείας είναι η αταλάντευτη τήρηση της νομιμότητας.

Ωστόσο όποια αυθαίρετη διοικητική ανατροπή θα αντιμετωπιστεί με την αρμόζουσα σοβαρότητα σε νομικό επίπεδο. Η ενδεχόμενη αυτοαναίρεση των αρμοδίων αρχών όχι μόνο προκαλεί ανασφάλεια Δικαίου και μειώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά και πλήττει την πολιτική της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι προηγούμενη διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απορρίφθηκε χωρίς ο προσφεύγων να προχωρήσει δικαστικώς περαιτέρω.

Η αλήθεια για τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου

Η υφιστάμενη μονάδα έχει αδειοδοτηθεί για 58 δωμάτια (εκ των οποίων λειτουργούν σήμερα τα 50). Μετά την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης επέκτασης, η συνολική δυναμικότητα θα ανέλθει σε 117 δωμάτια. Η δε επέκταση αφορά στην προσθήκη 59 κοινών ξενοδοχειακών δωματίων, και όχι σουιτών. Η συγκεκριμένη δυναμικότητα δεν αποτελεί “μεγάλης κλίμακας” ανάπτυξη, αλλά μια μετρημένη επέκταση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μονάδας, ιδιαίτερα σε ένα νησί με αυξημένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.

Η πραγματική θέση του ξενοδοχείου και η προστασία του περιβάλλοντος

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον Μύτακακαι δεν βρίσκεται ούτε γειτνιάζει με το Σαρακήνικο, που είναι διαφορετική περιοχή της Μήλου, σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων. Επίσης δεν επηρεάζει παραλία, καθώς το έργο απέχει περίπου 50 μέτρα από βραχώδη και μη προσβάσιμη ακτή. Έχει λάβει περιβαλλοντική έγκριση σε περιοχή όπου η τουριστική δραστηριότητα επιτρέπεται υπό όρους, που στην προκειμένη περίπτωση έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύουν και τη νόμιμη υλοποίησή του.

Η επένδυση υλοποιείται με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Μήλου και συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πρόταση δημιουργίας αυτόνομης μονάδας αφαλάτωσης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ξενοδοχείου χωρίς επιβάρυνση των υδατικών πόρων του νησιού. Παράλληλα, το έργο έχει ήδη συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες της Μήλου.

Τα παραπάνω, αντικειμενικά και αναντίρρητα δεδομένα, είναι γνωστά σε όλους τους σχετιζόμενους φορείς. Ως εκ τούτου η σκόπιμη παραπληροφόρηση για μια νόμιμα αδειοδοτημένη υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή μονάδα εγείρει υποψίες για τις πραγματικές σκοπιμότητες που οδηγούν στη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Η V Tourism AE, από την πλευρά της, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

