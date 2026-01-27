search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026 12:34

Καιρός: Συμφωνία μετεωρολόγων για «κύματα» κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Στην εκτίμηση ότι η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να ακολουθηθεί κι από άλλα «κύματα» κακού καιρού μοιάζουν να συγκλίνουν οι μετεωρολόγοι.

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του τονίζει ότι «αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή. Και όχι, δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση», προσθέτοντας κι έναν χάρτη με την κίνηση της νέας κακοκαιρίας.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η νέα κακοκαιρία έρχεται την Πέμπτη, κάνοντας λόγο για «έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στα δυτικά ηπειρωτικά», ενώ εκτιμά ότι από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστεί «και η Αττική και το κέντρο της Αθήνας και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα». «Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν για να έρθει νέο κύμα» προσθέτει ο Θ. Κολυδάς σημειώνοντας ότι «οι νοτιάδες θα είναι ενισχυμένοι όλες τις ημέρες 6-7 έως και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία λόγω των ανέμων αυτών θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σημείωσε ότι «τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ».

«Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά» συνεχίζει και ειδικά για την Αττική λέει «χωρίς ιδιαίτερες βροχές (περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς», προσθέτοντας ότι «τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

