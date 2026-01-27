Καιρός: Συμφωνία μετεωρολόγων για «κύματα» κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Στην εκτίμηση ότι η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να ακολουθηθεί κι από άλλα «κύματα» κακού καιρού μοιάζουν να συγκλίνουν οι μετεωρολόγοι.

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του τονίζει ότι «αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή. Και όχι, δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση», προσθέτοντας κι έναν χάρτη με την κίνηση της νέας κακοκαιρίας.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η νέα κακοκαιρία έρχεται την Πέμπτη, κάνοντας λόγο για «έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στα δυτικά ηπειρωτικά», ενώ εκτιμά ότι από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστεί «και η Αττική και το κέντρο της Αθήνας και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα». «Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν για να έρθει νέο κύμα» προσθέτει ο Θ. Κολυδάς σημειώνοντας ότι «οι νοτιάδες θα είναι ενισχυμένοι όλες τις ημέρες 6-7 έως και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία λόγω των ανέμων αυτών θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σημείωσε ότι «τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ».

«Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά» συνεχίζει και ειδικά για την Αττική λέει «χωρίς ιδιαίτερες βροχές (περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς», προσθέτοντας ότι «τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό».

