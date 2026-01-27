Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 11χρονος από την Ελευσίνα, μετά από επίθεση που φέρεται πως δέχθηκε από συμμαθητές του, μέσα στο σχολείο τους.

Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.

Όπως ανέφερε το παιδί στην μητέρα του κι εκείνη με τη σειρά της στις αρχές, οι συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στην συνέχεια τον έσπρωξαν με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το χέρι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Οι έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειιώθηκε το νέο περιστατικό βίας ανηλίκων.

