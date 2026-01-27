Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων – «Εφαρμόζουμε σταθερά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» λέει η εταιρία

Νέα ανακοίνωση έβγαλε σήμερα η βιομηχανία «Βιολάντα» για το τραγικό δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες που προκλήθηκε μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα.

Η «Βιολάντα» ανακοίνωσε πως στηρίζει έμπρακτα της οικογένειες των θυμάτων της καταστροφική έκρηξης και φωτιάς, καταθέτοντας σταθερές μηνιαίες ενισχύσεις αλλά και 6 μισθούς για την κάλυψη των εξόδων.

Αναλυτικά αναμένεται να καταβάλλει κάθε μήνα τον μισθό των εργαζόμενων που σκοτώθηκαν, μέχρι την ημέρα που θα έβγαιναν στη σύνταξη αλλά και επιπρόσθετη ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών. Τέλος ανακοίνωσαν την άμεση καταβολή 6 μισθών για την κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν από το δυστύχημα.

Ταυτόχρονα ανακοίνωσε πως βάζει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα οι συγγενείς των θυμάτων.

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους», αναφέρουν στην αρχή της ανακοίνωσης.

Η εταιρία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, αναφερεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος»

