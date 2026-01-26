Τα σενάρια για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα και τα πρόσωπα της τραγωδίας – «Δούλευαν νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά τους»

Μαύρη Δευτέρα ξημέρωσε την Δευτέρα για τη χώρα μετά την απίστευτη τραγωδία με την πολύνεκρη έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα, με πέντε εργάτριες θύματα από τη φωτιά που ακολούθησε την ισχυρή έκρηξη από την οποία το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο.

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04.00 στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου βρίσκονται οι φούρνοι. Στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν 13 από τα 30 άτομα που στελεχώνουν κανονικά τη βραδινή βάρδια, καθώς το βράδυ της Κυριακή είχε πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας.

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Απόθαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην τραγωδία

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η χθεσινοβραδινή βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για να πληροφορηθούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πίτας της εταιρείας που εργάζονταν και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Στις 3:55 ο χρόνος πάγωσε όπου σημειώθηκε η ολέθρια έκρηξη και έπειτα ακολούθησε η πύρινη κόλαση. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν σε διάλειμμα έξω από τις εγκαταστάσεις και έτσι σώθηκαν.

Οι ιστορίες των προσώπων της τραγωδίας: «Δούλευε νύχτα για να είναι κοντά στα παιδιά της»

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία έμειναν στο πόστο τους στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Η αδελφή μίας εκ των γυναικών που ήταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, η αδελφή της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μίλησε στο Mega αναφέροντας ότι η οικογένειά της είναι συγκλονισμένη, ενώ ακόμη επισήμως δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί στον άνθρωπό τους.

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αστυνομία ούτε πυροσβεστική, μόνοι μας ό, τι μαθαίνουμε όπου παίρνουμε τηλέφωνα.

Η αδερφή μου έχει τρία παιδιά, 23, 18 και 15 τα οποία είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά της. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές. Δεν ξέρουμε πως έγινε όλο αυτό» ανέφερε.

Ποια είναι τα θύματα της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν διατηρούσε κομμωτήριο στην περιοχή.

Στα θύματα περιλαμβάνεται και η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, η οποία ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, 13 ετών.

Νεκρή είναι και η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Τέταρτο θύμα της τραγωδίας, η Αναστασία Νάσιου, ενώ αναμένεται το όνομα του πέμπτου θύματος, καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίηση της σορού.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Η στιγμή της έκρηξης, που σκότωσε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καταγράφεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στο 0.16 καταγράφεται η έκρηξη και ακολουθεί μία τεράστια φωτιά. Η σορός της 5ης εργαζόμενης εντοπίστηκε αργά το μεσημέρι.

Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Τα σενάρια για αίτια της τραγωδίας

Eν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Επίσης, εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περισυλλέγει στοιχεία από νερό και έδαφος, συνδράμοντας στην έρευνα για τα αίτια.

Όλα έγιναν σε παλαιότερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Μπροστά από αυτό το κτήριο είχε κατασκευαστεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας, η οποία δεν απειλήθηκε.

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε το άνοιγμα των διπλανών πάνελ του κτηρίου και την κατάρρευση μέρους της σκεπής. Μάλιστα, από την έκρηξη κατέρρευσε εντελώς και ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτήριο να χωριστεί στα δύο, όπως αναφέρει το trikkipress.gr.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του κτηρίου και η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Τι βλέπουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν για τη διερεύνηση της τραγωδίας «βλέπουν» διαρροή υγραερίου πίσω από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένα από τα στελέχη του αρμόδιου κλιμακίου αναφέρει στο ThessPost.gr ότι η ικανή συγκέντρωση υγραερίου από διαρροή στο υπόγειο του εργοστασίου, θεωρείται ως το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από το πρωί στον χώρο.

Αυτό το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο του κλιμακίου, είναι το ποιο ήταν το σημείο του πυρήνα. Τι προκάλεσε την έκρηξη και ποιο ήταν το μέσο έναυσης.

Η ίδια πηγή εξηγεί στο ThessPost.gr ότι ένας πολύ μικρός σπινθήρας που ξεκινά από κάποιον αυτοματισμό, ακόμη και από ένα απλό άνοιγμα στα φώτα μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη. Η έρευνα, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, ξεκινά από το μηδέν: Από την αιτία της έκρηξης και εν συνεχεία της φωτιάς, έως και τα μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης κτλπ, με το πρώτο ασφαλές πόρισμα – αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – να κοινοποιείται σε δέκα ημέρες από τώρα.

Η αρμόδια πηγή υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι η διαρροή υγραερίου προκαλείται συνήθως από αστοχία ή στρέβλωση στο σύστημα παροχής, από ένα χτύπημα στον σωλήνα, από βλάβη στον μηχανισμό ή ακόμη και από τις καιρικές συνθήκες.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

Το ThessPost.gr παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμώνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε 8 χλμ μακριά

Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που καταγράφηκε από κάμερα που βρίσκεται πάνω από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Καρδίτσης.

Το ωστικό κύμα σάρωσε τα Τρίκαλα, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, όπως αναφέρει το trikalazoom.

«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία

Τις εικόνες που αντίκρυσαν όσοι βρέθηκαν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη έκρηξη, περιέγραψε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.



«Χθες, μετά τις 4 η ώρα, τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώβης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.



Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου.



Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια», ανέφερε ο κ. Λιατίφης.





«Στον βωμό του κέρδους οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν σπίτια τους»

Ο κ. Λιατίφης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, τονίζοντας πως «εμείς, αυτό που το Εργατικό Κέντρο, είχαμε ως προμετωπίδα των προηγούμενων μηνών ήταν η προστασία των εργαζομένων, να έχουν υγεία και ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας, στην εντατικοποίηση, και αποδεικνύεται ότι στο βωμό του κέρδους, οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και καταλήγουν μ’ αυτή την κατάσταση, βρίσκουν τραγικό θάνατο».



Μάλιστα, αποκάλυψε πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις.





«Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ’ ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα.



Εντοπίσαμε κάποιες […] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς», δήλωσε.



Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το τι ακριβώς βρίσκεται στους χώρους όπου έγινε το δυστύχημα ο κ. Λιατίφης τόνισε ότι «εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο.



Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα… Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις, σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός».



Ο κ. Λατίφης προανήγγειλε κινητοποιήσεις: «Και αυτό προσπαθούμε τώρα, γι’ αυτό έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία του Τρικάλων εδώ, αύριο, ώστε να πιέσουμε για να βρεθούν οι ένοχοι να πληρώσουν γι’ όλη αυτή την κατάσταση».

Στο νεκροτομείο Λάρισας η αναγνώριση των σορών

Στο νεκροτομείο Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων, οι οποίες έχουν παραληφθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δώσει δείγματα DNA στο νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και να μπορέσουν οι συγγενείς να πάρουν τις σορούς και να κάνουν τις κηδείες.

Από εκεί και πέρα θα γίνει νεκροτομή μέχρι αργά το βράδυ, ίσως και το πρωί της Τρίτης, να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Το έργο των ιατροδικαστών είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς οι σοροί είναι απανθρακωμένοι.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα

Στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων έχει ξεκινήσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία που σημειώθηκε. Τη συγκέντρωση συγκαλεί το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο μάλιστα την Τρίτη έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή την μεγάλη τραγωδία.

Τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγείται ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα εισηγείται ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς.

Η εισήγηση έρχεται μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, λόγω των δραματικών εξελίξεων που συγκλόνισαν την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος με πιστόλι στην κατοχή του

«Άστραψε και βρόντηξε»: Πάνω από 40.000 κεραυνοί στη χώρα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Χείμαρρος παρέσυρε ΙΧ στα Σπάτα (Video)

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου