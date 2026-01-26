search
26.01.2026 18:37

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

26.01.2026 18:37
erietta-kourkoulou

H Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε ότι το «The Birth Center» αναστέλλει τη λειτουργία του.

Το «The Birth Center» είχε ως στόχο την προώθηση του φυσικού τοκετού μέσα από το «μαιοκεντρικό μοντέλο». Παράλληλα, παρείχε προγεννητικές και μεταγεννητικές υπηρεσίες σε εγκυμονούσες

«Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για μένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο το συγκεκριμένο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου.

«Μέχρι και πριν από λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας… συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά», πρόσθεσε. 

Η  Εριέττα Κούρκουλου χαρακτήρισε την αποτυχία του «The Birth Center» προσωπική της αποτυχία. «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία». 

Η ίδια τόνισε ότι δεν αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας και ζήτησε συγγνώμη «από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας».

