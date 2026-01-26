Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη «Βιολάντα» – Νέες μητέρες με παιδιά

Τραγικός είναι ο απολογισμός της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26/1, με πέντε γυναίκες-εργαζόμενες να έχουν εντοπιστεί νεκρές.

Τα θύματα ήταν στην πλειοψηφία τους νέες γυναίκες με παιδιά, οι οποίες φέρονται να προτιμούσαν να εργάζονται στη νυχτερινή βάρδια, ώστε να έχουν χρόνο τα πρωινά για να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Ποια είναι τα θύματα της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν διατηρούσε κομμωτήριο στην περιοχή.

Στα θύματα περιλαμβάνεται και η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, η οποία ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, 13 ετών.

Νεκρή είναι και η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Τέταρτο θύμα της τραγωδίας, η Αναστασία Νάσιου, ενώ αναμένεται το όνομα του πέμπτου θύματος, καθώς εκκρεμεί η ταυτοποίηση της σορού.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αρχικά, ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πέσει μέρος της σκεπής και να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου.

Όπως έγινε γνωστό, οι πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους και τη σκεπή, ενώ υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε στους φούρνους που βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον χώρο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης.

