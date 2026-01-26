Άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού στην Κω – Νόμιζε ότι έβγαινε ραντεβού, αλλά του είχαν στήσει ενέδρα

Ένα νέο περιστατικό «αυτόκλητων τιμωρών» διερευνά η ΕΛΑΣ στην Κω, μετά από καταγγελία ενός άνδρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα του ξυλοδαρμού είχε έρθει σε επαφή μέσω διαδικτύου με μία γυναίκα και συμφώνησαν να συναντηθούν, με τον άνδρα να αναφέρει, επίσης, ότι επρόκειτο για ενήλικη.

Ωστόσο, όταν ο άνδρας έφτασε στο σημείο του ραντεβού, αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών.

