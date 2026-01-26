Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με θύματα 5 γυναίκες εργάτριες.

Την ίδια ώρα, με τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των 4 σορών που έχουν ήδη ανασυρθεί από το εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, αναμένεται να γραφτεί ο επίλογος της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ Τρικάλων έχουν μεταβεί επίσης ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Τα σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική – Παρουσία εισαγγελέα οι έρευνες

Eν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Επίσης, εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περισυλλέγει στοιχεία από νερό και έδαφος, συνδράμοντας στην έρευνα για τα αίτια.

Όλα έγιναν σε παλαιότερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Μπροστά από αυτό το κτήριο είχε κατασκευαστεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας, η οποία δεν απειλήθηκε.

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε το άνοιγμα των διπλανών πάνελ του κτηρίου και την κατάρρευση μέρους της σκεπής. Μάλιστα, από την έκρηξη κατέρρευσε εντελώς και ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτήριο να χωριστεί στα δύο, όπως αναφέρει το trikkipress.gr.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του κτηρίου και η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Τι βλέπουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν για τη διερεύνηση της τραγωδίας «βλέπουν» διαρροή υγραερίου πίσω από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένα από τα στελέχη του αρμόδιου κλιμακίου αναφέρει στο ThessPost.gr ότι η ικανή συγκέντρωση υγραερίου από διαρροή στο υπόγειο του εργοστασίου, θεωρείται ως το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από το πρωί στον χώρο.

Αυτό το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο του κλιμακίου, είναι το ποιο ήταν το σημείο του πυρήνα. Τι προκάλεσε την έκρηξη και ποιο ήταν το μέσο έναυσης.

Η ίδια πηγή εξηγεί στο ThessPost.gr ότι ένας πολύ μικρός σπινθήρας που ξεκινά από κάποιον αυτοματισμό, ακόμη και από ένα απλό άνοιγμα στα φώτα μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη. Η έρευνα, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, ξεκινά από το μηδέν: Από την αιτία της έκρηξης και εν συνεχεία της φωτιάς, έως και τα μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης κτλπ, με το πρώτο ασφαλές πόρισμα – αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – να κοινοποιείται σε δέκα ημέρες από τώρα.

Η αρμόδια πηγή υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι η διαρροή υγραερίου προκαλείται συνήθως από αστοχία ή στρέβλωση στο σύστημα παροχής, από ένα χτύπημα στον σωλήνα, από βλάβη στον μηχανισμό ή ακόμη και από τις καιρικές συνθήκες.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

Το ThessPost.gr παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμώνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Και εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία. Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε 8 χλμ μακριά

Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που καταγράφηκε από κάμερα που βρίσκεται πάνω από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Καρδίτσης.

Το ωστικό κύμα σάρωσε τα Τρίκαλα, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, όπως αναφέρει το trikalazoom.

Εργατικό Κέντρο Τρικάλων: «Λες και έπεσε πύραυλος» – Είχαμε ζητήσει μέτρα προστασίας

Νέα στοιχεία για την τραγωδία έρχονται στο φως, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Δημήτρη Αρμάγο, να δηλώνει ότι από το καλοκαίρι του 2025 διενεργήθηκαν έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια στις εγκαταστάσεις, αλλά τα συμπεράσματα του πορίσματος δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Εργατικό Κέντρο.

Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι εκπρόσωποι επισκέφθηκαν τους χώρους τους εργοστασίου, μαζί με υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας. Όπως εξηγεί ο κ. Αρμάγος στο ThessPost.gr, διαχρονικά το Εργατικό Κέντρο αναδεικνύει το ζήτημα των μέτρων ασφάλειας και θα ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

«Είμαστε σε επαφή ώστε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα σχετικά με το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας για να διαπιστώσουμε και τις συνθήκες κάτω από τις oποίες έγινε το συμβάν και εάν τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας. Και θα το απαιτήσουμε με κάθε τρόπο. Είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και για κινητοποιήσεις, να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση – ακόμη και να προκηρύξουμε απεργία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η έκρηξη έγινε στην πίσω πτέρυγα, στον χώρο μέσα δεν είχαμε μπει ποτέ σαν εργατικό κέντρο – δεν τους γνωρίζουμε. Μια πτέρυγα έχει ισοπεδωθεί, λες και έχει πέσει πύραυλος», δηλώνει ο κ. Αρμάγος.

Εξηγεί δε ότι «εκείνο που επιδιώκαμε είναι να έχουμε πρόσβαση να μιλάμε με τους εργαζόμενους, μέσα στο εργοστάσιο δεν έχουμε μπει». Και προσθέτει, ότι: «Είχαμε ζητήματα παρεμπόδισης από την εταιρεία».

«Επανειλημμένα έχει “μαλλιάσει η γλώσσα μας” σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να επισημαίνουμε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την υγιεινή και ασφάλεια συνολικότερα στις επιχειρήσεις και στα εργοστάσια της περιοχής μας», τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος.

«Κάτω από το ποιες συνθήκες δούλευε η βιομηχανία είναι ένα ζήτημα το οποίο κι εμείς το εξετάζουμε και στην επαφή μας με την επιθεώρηση εργασίας και με την Πυροσβεστική να δούμε τις συνθήκες. Είχαμε τεράστια έκρηξη. Για να έγινε τεράστια έκρηξη προφανώς κάποιο εύφλεκτο υλικό υπήρχε, κάτι που δημιούργησε τις συνθήκες γιατί η πυρκαγιά, από την ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκε μετά την έκρηξη. Προηγήθηκε ισχυρότατη έκρηξη και μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται πολλοί συνάδελφοι των εργαζόμενων που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο καθώς «και συγγενείς των θυμάτων που είναι αλλόφρονες, καταλαβαίνετε είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη» και πρόσθεσε ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων όλους τους προηγούμενους μήνες με μια σειρά δράσεων είχε αναδείξει «ως πρώτο θέμα» το θέμα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς «στο παρελθόν είχαμε κι άλλα ατυχήματα και πριν από τρία χρόνια είχαμε θανατηφόρο σε άλλο εργοστάσιο της περιοχής».

«Είχαμε επιχειρήσει πρόσβαση και δεν μας επιτράπηκε»

Μάλιστα τόνισε ότι κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου είχε επισκεφτεί το περασμένο καλοκαίρι και το συγκεκριμένο εργοστάσιο για να κάνει παρέμβαση για το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων.

«Τώρα τις συνθήκες της δουλειάς στο εργοστάσιο μέσα δεν τις ξέρουμε επειδή δεν είχαμε και την καλύτερη πρόσβαση στους χώρους μέσα. Όσες φορές επιχειρούσαμε επαφή με τους εργαζομένους ως Εργατικό Κέντρο αυτή σταματούσε στην πύλη του εργοστασίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρμάγος και πρόσθεσε σε εκείνη την επίσκεψη του κλιμακίου «είχαν γίνει παρατηρήσεις για το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων».

«Ήταν δύσκολη η πρόσβαση να μπούμε ως Εργατικό Κέντρο στην επιχείρηση και να μιλήσουμε στους εργαζόμενους» ανέφερε.

Τέλος ανέφερε ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα προχωρήσει σε κάθε κινητοποίηση προκειμένου να έρθουν στο φως τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς που στέρησαν τη ζωή στις εργαζόμενες του εργοστασίου.

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκια του ΕΚ Τρικάλων βρίσκονται στο σημείο της πυρκαγιάς και στο νοσοκομείο Τρικάλων, στο πλευρό των τραυματιών εργαζομένων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και 24ωρη απεργία για το δυστύχημα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, όπως αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”.

Παράλληλα, αποφασίστηκε 24ωρη απεργία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις γίνονται “για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον Τρικαλινό λαό, το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες ( και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία «Βιολάντα»“.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων:

«Φτάνει πιά !!! ΟΧΙ άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό των κερδών!!

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα Δευτέρα 6μ.μ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου και 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ αύριο ΤΡΙΤΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ με συγκέντρωση στις 11 πμ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου.

Οι Κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον Τρικαλινό λαό , το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες( και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στην βιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μαςόλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο.

Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματοςνα αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό ¨Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».

