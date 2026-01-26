search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.01.2026 16:05

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι

26.01.2026 16:05
kairos vroxi 11- new

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι, προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, 26/1, η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, η Πυροσβεστική είχε απεγκλωβίσει δύο άτομα από αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στο σημείο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές της Αττικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να έχει δεχτεί από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα διαρκέσουν μέχρι αργά το μεσημέρι της Δευτέρας.

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναιπροσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

maria zaharova 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου: Οι Ευρωπαίοι χάνουν την ανεξαρτησία τους

Tom Homan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα μετά τη δεύτερη δολοφονία πολίτη από την ICE

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

H στιγμή που σκάει ο αγωγός της ΕΥΑΘ: Τέσσερις τραυματίες (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

