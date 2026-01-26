Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι, προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, 26/1, η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, η Πυροσβεστική είχε απεγκλωβίσει δύο άτομα από αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στο σημείο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές της Αττικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να έχει δεχτεί από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα διαρκέσουν μέχρι αργά το μεσημέρι της Δευτέρας.

