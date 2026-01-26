search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 15:44

Λαμία: Άρπαξαν μπύρες από μίνι μάρκετ και μετά… τις γύρισαν πίσω

26.01.2026 15:44
astynomia_peripoliko

Δύο άντρες, στη Λαμία, μπήκαν σε μίνι μάρκετ, έκλεψαν μπίρες και στη συνέχεια… τις γύρισαν πίσω, μετά από παρέμβαση του τοπικού προέδρου των Ρομά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, δύο άνδρες που είχαν σταματήσει έξω από το μίνι μάρκετ με αλάρμ, μπήκαν μέσα, και γέμισαν δύο τσάντες με τσιγάρα, μπίρες και άλλα πράγματα. Όταν ο υπάλληλος γύρισε την πλάτη του, άρπαξαν τις τσάντες, βγήκαν έξω χωρίς να πληρώσουν, μπήκαν στο αμάξι και εξαφανίστηκαν.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο.

Αφού ταυτοποιήθηκαν, παρενέβη ο τοπικός πρόεδρος των Ρομά και οι δράστες επέστρεψαν τα προϊόντα που έκλεψαν.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη από φριτέζα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Εκτεταμένες ζημιές, σε εξέλιξη έρευνα

Βιολάντα: Μυστήριο με τα αίτια της έκρηξης, από τους φούρνους στο υπόγειο ξεκίνησε η φωτιά – 100 εργαζόμενους είχε η επόμενη βάρδια

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την κατάθεση Χαλικιά, ο πρωθυπουργός όχι»

violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη

violanta-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Πληροφορίες ότι βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

kairos vroxi 11- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι

mitsotakis-kalavryta-1.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση «Cool Πρωθυπουργός» – Πώς ο Κυριακος Μητσοτάκης σχεδιάζει να κερδίσει (ξανά) το scroll της Gen Z

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 16:32
pasok_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την κατάθεση Χαλικιά, ο πρωθυπουργός όχι»

violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη

violanta-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Πληροφορίες ότι βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

1 / 3