Λαμία: Άρπαξαν μπύρες από μίνι μάρκετ και μετά… τις γύρισαν πίσω

Δύο άντρες, στη Λαμία, μπήκαν σε μίνι μάρκετ, έκλεψαν μπίρες και στη συνέχεια… τις γύρισαν πίσω, μετά από παρέμβαση του τοπικού προέδρου των Ρομά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, δύο άνδρες που είχαν σταματήσει έξω από το μίνι μάρκετ με αλάρμ, μπήκαν μέσα, και γέμισαν δύο τσάντες με τσιγάρα, μπίρες και άλλα πράγματα. Όταν ο υπάλληλος γύρισε την πλάτη του, άρπαξαν τις τσάντες, βγήκαν έξω χωρίς να πληρώσουν, μπήκαν στο αμάξι και εξαφανίστηκαν.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο.

Αφού ταυτοποιήθηκαν, παρενέβη ο τοπικός πρόεδρος των Ρομά και οι δράστες επέστρεψαν τα προϊόντα που έκλεψαν.

