Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως ένας μαθητής πήγε στο σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος τελικά είχε στην κατοχή του… τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Ο 16χρονος, που πηγαίνει στην Α’ Λυκείου, οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας για τον σχηματισμό δικογραφίας, με την κατηγορία της κατοχής όπλων.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Θρήνος για τις τέσσερις νεκρές εργάτριες, αγωνία για την πέμπτη αγνοούμενη – Ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης (Photos/Video)

Σπάτα: ΙΧ παρασύρθηκε από νερά ρέματος – Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες

Σέρρες: «Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιη εισαγωγή σε ψυχιατρείο» λέει ο σύζυγος της δασκάλας