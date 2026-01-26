Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως ένας μαθητής πήγε στο σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος τελικά είχε στην κατοχή του… τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.
Ο 16χρονος, που πηγαίνει στην Α’ Λυκείου, οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας για τον σχηματισμό δικογραφίας, με την κατηγορία της κατοχής όπλων.
Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
