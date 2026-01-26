search
26.01.2026 14:44

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως ένας μαθητής πήγε στο σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος τελικά είχε στην κατοχή του… τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Ο 16χρονος, που πηγαίνει στην Α’ Λυκείου, οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας για τον σχηματισμό δικογραφίας, με την κατηγορία της κατοχής όπλων.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

