ΕΛΛΑΔΑ

26.01.2026 14:59

Βιολάντα: Μυστήριο με τα αίτια της έκρηξης, από τους φούρνους στο υπόγειο ξεκίνησε η φωτιά – 100 εργαζόμενους είχε η επόμενη βάρδια    

26.01.2026 14:59
violanta-kapnoi

Το τι προκάλεσε την έκρηξη και στη συνέχεια τη φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προσπαθούν να εντοπίσουν στην Πυροσβεστική.

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει τον θάνατο 4 εργαζομένων, ενώ άλλη μία αγνοείται. 

Η έκρηξη ήταν τόσο εκκωφαντική που ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά και το ότι σημειώθηκε στη νυχτερινή βάρδια, η οποία μάλιστα ήταν κατά το ήμισυ μειωμένη λόγω εκδήλωσης το βράδυ, γλίτωσε από μία χειρότερη τραγωδία, τεραστίων διαστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν 13 εργαζόμενοι, ενώ σε κανονικές συνθήκες, η βραδινή βάρδια δουλεύει με 30 άτομα.

Αν μάλιστα η έκρηξη είχε σημειωθεί 2-3 ώρες μετά, στην πρωϊνή βάρδια, τότε η τραγωδία θα ήταν ανυπολόγιστων διαστάσεων καθώς στην βάρδια αυτή εργάζονται 100 άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την έρευνα που κάνει το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξέσπασε στους φούρνους που βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Εκεί δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που να δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, ωστόσο εντοπίστηκε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που πιθανόν να προκάλεσαν την έκρηξη.

Θρήνος για τις 4 νεκρές γυναίκες

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ την ίδια ώρα οι οικογένειες των 4 υπαλλήλων προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Ηδη οι σοροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου αναμένεται η ταυτοποίησή τους.

Άλλα έξι άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Τρικάλων, απ’ όπου πήραν αργότερα εξιτήριο.

