ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 16:52
26.01.2026 15:28

Έκρηξη από φριτέζα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Εκτεταμένες ζημιές, σε εξέλιξη έρευνα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 26/1, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, σε πολυκατοικία επί της οδού Ηπείρου

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από φριτέζα, και ήταν τόσο ισχυρή, που ξήλωσε τα κουφώματα των παραθύρων, ενώ τα τζάμια θρυμματίστηκαν και εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. 

