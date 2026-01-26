Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά την απόσυρση άρθρου που κάνει λόγο για έρευνες στα οικονομικά του: «Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη»

Την απόσυρση δημοσιεύματος που κάνει λόγο για έρευνες της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για κακοδιαχείριση ζητά ο σύλλογος.

Οι συλλογος τονίζει ότι «Το περιεχόμενο του άρθρου είναι ψευδές, πλήρως συκοφαντικό και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης».

Και διερωτάται «από ποια πηγή αντλεί ο εν λόγω δημοσιογράφος τα παντελώς ψευδή στοιχεία, τα οποία μάλιστα παραπλανητικά παρουσιάζει στο άρθρο του ως αληθή και δεδομένα; Με ποια ιδιότητα και γνώση κρίνει, παραθέτοντας υπαινιγμούς, επί ζητημάτων που αφορούν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, όπως για παράδειγμα τις αιτίες της έκρηξης – πυρκαγιάς και τη νομική αξία τεχνικών εκθέσεων; Ποια τελικά είναι η στόχευση, αν υπάρχει τέτοια, αυτού του άρθρου, ειδικά στην χρονική περίοδο που διανύουμε και με τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας;»

Διαμηνύει ακόμα, πως «Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιεί τον πόνο μας για να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες. Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη και ο αγώνας μας για τη δικαίωση δεν κάμπτεται ούτε από συκοφαντίες ούτε φυσικά από τον σκόπιμο έλεγχο της ΑΑΔΕ κατ’ εντολή της κυβέρνησης».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Με την παρούσα, ο Σύλλογός μας καταδικάζει απερίφραστα το πρόσφατο δημοσίευμά σας, το οποίο βρίθει ανυπόστατων ισχυρισμών και σκοτεινών υπαινιγμών περί «ύποπτων συναλλαγών» και ελέγχων της ΑΑΔΕ που δήθεν αφορούν τις δράσεις μας.

Το περιεχόμενο του άρθρου είναι ψευδές, πλήρως συκοφαντικό και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης. Η επιλογή σας να στοχοποιήσετε έναν Σύλλογο που αποτελείται από ανθρώπους που βίωσαν τη μέγιστη απώλεια και παλεύουν καθημερινά για τη δικαιοσύνη, υπερβαίνει τα όρια της ενημέρωσης και αποτελεί ευθεία προσβολή στην προσωπικότητα και τον αγώνα μας.

Διαβάζοντας το συκοφαντικό αυτό άρθρο μας γεννιούνται διάφορα ερωτήματα. Από ποια πηγή αντλεί ο εν λόγω δημοσιογράφος τα παντελώς ψευδή στοιχεία, τα οποία μάλιστα παραπλανητικά παρουσιάζει στο άρθρο του ως αληθή και δεδομένα; Με ποια ιδιότητα και γνώση κρίνει, παραθέτοντας υπαινιγμούς, επί ζητημάτων που αφορούν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, όπως για παράδειγμα τις αιτίες της έκρηξης – πυρκαγιάς και τη νομική αξία τεχνικών εκθέσεων; Ποια τελικά είναι η στόχευση, αν υπάρχει τέτοια, αυτού του άρθρου, ειδικά στην χρονική περίοδο που διανύουμε και με τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας;

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι:

Καταδικάζουμε το δημοσίευμα ως προσβολή στη μνήμη των νεκρών μας και στον ιερό αγώνα των οικογενειών για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση του άρθρου και την αποκατάσταση της αλήθειας.

Απαιτούμε τη δημοσίευση της παρούσας απάντησης/επιστολής στο ίδιο ακριβώς σημείο και με την ίδια προβολή που έλαβε το συκοφαντικό δημοσίευμα, όπως ορίζει η δεοντολογία και ο νόμος περί τύπου.

Τονίζουμε πως οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το έγκλημα των Τεμπών θα αντιμετωπιστεί με τη δέουσα αυστηρότητα.

Επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, αστικά και ποινικά, για την προάσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας των μελών μας, καθώς και για την αποκατάσταση της βαρύτατης ηθικής βλάβης που προκαλείται από την εσκεμμένη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιεί τον πόνο μας για να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες.



Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη και ο αγώνας μας για τη δικαίωση δεν κάμπτεται ούτε από συκοφαντίες ούτε φυσικά από τον σκόπιμο έλεγχο της ΑΑΔΕ κατ’ εντολή της κυβέρνησης.

Τι γράφει το άρθρο

Στο επίμαχο άρθρο γίνεται λόγος για δωρεές και έσοδα από συναυλίες που δεν έχουν καταγραφεί. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος αναφερόμενος στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αφήνει αιχμές για «φθηνοπολιτικά και οικονομικά» κίνητρα πίσω από τη θεωρία του ξυλολίου.

