Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην αναχαίτιση πλοιαρίων που κατευθύνονται προς τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με μετάδοση του ραδιοφώνου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, το οποίο επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των σκαφών που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής τοποθεσία τους.
Δεδομένα εντοπισμού δείχνουν ότι ο στολίσκος «Global Sumud», αποτελούμενος από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κρήτης, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, αναχαιτίσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη απόσταση από τις ακτές της Γάζας.
Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές του στολίσκου καταγράφει ηχητικό μήνυμα από αξιωματικό του ισραηλινού ναυτικού, ο οποίος καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.
«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.
Recording from the Open Arms ship, shared with Drop Site contributor Noa Avishag Schnall, shows Israeli military contacting the vessel:
— Drop Site (@DropSiteNews) April 29, 2026
Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
