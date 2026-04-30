ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 02:25
30.04.2026 00:57

Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης

30.04.2026 00:57
Global-Sumud

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην αναχαίτιση πλοιαρίων που κατευθύνονται προς τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με μετάδοση του ραδιοφώνου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, το οποίο επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των σκαφών που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής τοποθεσία τους.  

Δεδομένα εντοπισμού δείχνουν ότι ο στολίσκος «Global Sumud», αποτελούμενος από 58 σκάφη, βρίσκεται ανοιχτά της Κρήτης, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, αναχαιτίσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη απόσταση από τις ακτές της Γάζας.

Προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου στους ακτιβιστές

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές του στολίσκου καταγράφει ηχητικό μήνυμα από αξιωματικό του ισραηλινού ναυτικού, ο οποίος καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Global-Sumud
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 02:22
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός αναχαιτίζει πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης

ΕΛΛΑΔΑ

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο Παπασταύρου με την ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ και αναστολή οικοδομικών αδειών στη Μήλο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας: Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

