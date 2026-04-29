ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 00:50
Τραμπ σε εκδήλωση για την αποστολή Artemis II: «Πιθανή η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας μου»

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιθανότητες να στείλουν ξανά ανθρώπους στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο παρουσία αστροναυτών της αποστολής Artemis II, η οποία πραγματοποίησε πρόσφατα τροχιά γύρω από το φεγγάρι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει στην πιθανότητα επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη μέχρι το τέλος της θητείας του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II, η οποία έκανε τον γύρο της Σελήνης στις αρχές Απριλίου.

«Έχουμε πιθανότητες να φθάσουμε εκεί», απάντησε ο Τραμπ, η θητεία του οποίου λήγει στις αρχές του 2029. «Προτιμώ να μην το δηλώσω κατηγορηματικά, ωστόσο είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, επομένως έχουμε πιθανότητες», τόνισε.

Σχέδια της NASA και επιφυλάξεις ειδικών

Η NASA εξετάζει σήμερα μια τέτοια προσσελήνωση το 2028. Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες νέες καθυστερήσεις, καθώς τα συστήματα προσσελήνωσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

