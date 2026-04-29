Τραμπ σε εκδήλωση για την αποστολή Artemis II: «Πιθανή η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας μου»

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πιθανότητες να στείλουν ξανά ανθρώπους στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο παρουσία αστροναυτών της αποστολής Artemis II, η οποία πραγματοποίησε πρόσφατα τροχιά γύρω από το φεγγάρι.

President Trump Participates in a Greeting with Artemis II Astronauts https://t.co/VN2RV3xXOn — The White House (@WhiteHouse) April 29, 2026

«Έχουμε πιθανότητες να φθάσουμε εκεί», απάντησε ο Τραμπ, η θητεία του οποίου λήγει στις αρχές του 2029. «Προτιμώ να μην το δηλώσω κατηγορηματικά, ωστόσο είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, επομένως έχουμε πιθανότητες», τόνισε.

President Trump welcomes the incredible Artemis II astronauts to the Oval Office after their historic trip around the Moon, an epic moment for our nation! pic.twitter.com/cHLXFJ8KuR — The White House (@WhiteHouse) April 29, 2026

Σχέδια της NASA και επιφυλάξεις ειδικών

Η NASA εξετάζει σήμερα μια τέτοια προσσελήνωση το 2028. Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες νέες καθυστερήσεις, καθώς τα συστήματα προσσελήνωσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Ανάσα από Κομισιόν: Εγκρίνει προσωρινές κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια για ευάλωτους τομείς

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% ανέβηκε η ανεργία τον Μάρτιο

Η μάχη των 2 τρισεκατομμυρίων – Το ευρωβαρόμετρο και το διακύβευμα για την Ελλάδα